«Удар был такой, что в окно вылетел человек»: в Новосибирской области фура на всей скорости влетела в пассажирский автобус

Фура столкнулась с автобусом. Фото: "АСТ-54"

Вечером 15 января на трассе в Искитимском районе Новосибирской области фура врезалась в рейсовый автобус. 30 человек ехали из Барнаула в Новосибирск. От столкновения автобус развернуло, и он улетел в кювет. Фура же перекрыла несколько полос на дороге.

Пассажиры выпрыгивали из окна. Фото: "АСТ-54"

- В автобусе ехала моя жена. Водители оба были трезвые, фура была пустая из Московской области, ехала в Рубцовск. В том месте, где было сужение дороги, тягач не успел перестроится с левого ряда на правый, его следы зафиксировали на встречной полосе, - рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев. - Удар пришелся по касательной, с автобуса через окно вылетел один человек, благо всё обошлось. Потом выбили стекло и все по очереди выпрыгивали в снег.

Фуру развернуло. Фото: "АСТ-54"

Как сообщают очевидцы, многие водители останавливались и предлагали пассажирам автобуса помощь. Одна из таких – женщина-медик.

- Она всех осмотрела и сказала, что все хорошо, - говорят очевидцы.

Автобус улетел в кювет. Фото: "АСТ-54"

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и медики. В ДТП пострадала одна женщина.

- Ей 73 года, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На дороге была пробка. Фото: "АСТ-54"

Пенсионерку уже доставили в Искитимскую районную больницу.

Из-за того, что фура перегородила трассу многие водители попали в пробку и простояли в ней около часа.

- Мы долго стояли в пробке. Когда проезжали мимо, то уже никого не было. Полиция регулировала движение, - рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

Фура выехала на встречку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО

К делу подключился региональный СК. Они начали доследственную проверку.

- В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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