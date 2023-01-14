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Общество14 января 2023 0:00

Что произошло в Новосибирске в ночь на 14 января 2023 года: последние новости

В Новосибирской области депутата Мамонтова, сбившего мальчика в Татарске, снова будут судить
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем главные новости на 14 января. Фото: соцсети.

Сообщаем главные новости на 14 января. Фото: соцсети.

В первый раз суд освободил Мамонтова от уголовной ответственности. Тогда мать ребенка осталась довольна решением. Ее устроило то, что депутат полностью возьмет на себя расходы на лечение мальчика. Но прокуратура добилась пересмотра дела.

На восстановление некачественной подъездной дороги к новому ЛДС в Новосибирске потребуется около 300 миллионов рублей. При строительстве подъездной дороги к ЛДС, чтобы сократить расходы, застройщик решил использовать речной песок с пляжа «Наутилус». Был арестован директор компании «Метро Мир» Александр Мысик, чья фирма и занималась строительством дороги.

Умер знаменитый кот Гидрант, который жил в пожарной части в Мочище. Кот был настоящим талисманом пожарных. Его история была известна на всю страну.

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета и московского Института биоорганической химии РАН создают средства защиты растений на основе паучьего яда. Работают ученые с пауками-птицеедами.

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