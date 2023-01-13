В Новосибирской области снова будут судить депутата Мамонтова, сбившего ребенка в Татарске. Фото: соцсети.

В Новосибирской области дело депутата Мамонтова, сбившего мальчика в Татарске, повторно рассмотрят в суде. Ранее в прокуратуре настаивали, что чиновник не должен уйти от ответственности.

– Органами предварительного следствия Мамонтов С.И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ в оставлении места ДТП, совершенного 30 октября 2022 года. Слушание дела назначено на 23 января 2023 года, – говорится в сообщении Татарского районного суда.

Напомним, в роковой день Мамонтов сбил 6-летнего мальчика. Он вышел из машины, поохал над скрюченным от боли ребенком, уселся в машину и уехал.

Первый раз суд освободил Мамонтова от уголовной ответственности. Мать ребенка в целом осталась довольна решением. Ее устроило то, что тот полностью возьмет на себя расходы на лечение мальчика.

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