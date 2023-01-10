В прокуратуре объяснили, почему обжалуют решение суда по депутату Мамонтову, сбившему мальчика в Татарске. Фото: соцсети.

Во вторник, 10 января, прокурор Новосибирской области объяснил обжалование решения суда по делу депутата Мамонтова, сбившего мальчика в Татарске. В декабре суд освободил его от уголовного преследования из-за примирения сторон.

– Само его отношение к совершенному деянию оно не предполагает того, что дело может быть прекращено. Человек должен понести ответственность. Он видел, что он переехал ребенка. Он бросил его, не понимая, в каком состоянии он находится. Принято решение добиваться наказания. Виновное лицо должно понести ответственность, – объяснил на пресс-конференции прокурор НСО Александр Бучман.

Ранее сообщалось, что мать сбитого мальчика решением суда в целом осталась довольна. Женщине не понравилось, что Мамонтова не стали привлекать к уголовной ответственности. Но ее устроило то, что тот взял на себя расходы на лечение ребенка.

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