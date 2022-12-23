«Я получила то, что хотела»: реакция мамы на решение суда о прекращении дела в отношении депутата, сбившего ее ребенка

Сергей Мамонтов возьмет на себя расходы на лечение мальчика. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru.

Мать мальчика, сбитого депутатом в Татарске, рассказала, что довольна решением суда. Ей не понравилось, что депутата Сергея Мамонтова не стали привлекать к уголовной ответственности. Однако же решение, что тот полностью возьмет на себя расходы на лечении мальчика ее удовлетворило.

— Все наконец этот дурдом закончился. Суд прошел, я получила что хотела — это гарантийное письмо, которое не имеет срока давности, о том, что все расходы Мамонтов берет на себя в дальнейшем на то, что будет связано с травмой, — рассказала мама мальчика.

По словам женщины, несмотря на то, что судья не привлек Мамонтова к уголовной ответственности, это решение может быть обжаловано прокурором.

— Не очень довольна этим решением, но гарантия без срока давности имеет большую ценность для нас. Теперь я хочу забыть как можно быстрее все это… — добавила женщина.

Напомним, ДТП произошло 30 октября. Мамонтов сбил мальчика, когда заезжал во двор дома. Ребенок оказался под авто, но депутат, словно не заметив этого, продолжил ехать и только после резко затормозил. Когда Мамонтов вышел из авто вместо того, чтобы помочь мальчику, он «поохал и уехал», оставив ребенка лежать на дороге. Мальчик чудом выжил: отделался ушибами, сотрясением и переломом седалищной кости. Только это спасло Мамонтова от тяжкой уголовной статьи. Его судили за оставление места ДТП.

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