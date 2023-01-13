Восстановление некачественной дороги к новому ЛДС в Новосибирске оценили в 300 миллионов

Восстановление подъездной дороги к ЛДС оценили в 300 миллионов рублей. Фото: правительство НСО

На восстановление некачественной подъездной дороги к новому ЛДС в Новосибирске потребуется около 300 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 13 января, на пресс-конференции сообщил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Александров.

— Этот песок, который использовался, не позволяет эксплуатировать с надлежащим качеством. Если эксплуатировать эту дорогу, ее или вспучит, или она провалится. Сейчас, пока нет перепада температур, стоит все ровно. По нашим оценкам, для того чтобы восстановить, нужна сумма порядка 300 миллионов рублей, — сообщил Александров.

Он добавил, что дорогу не ввели в эксплуатацию, поскольку еще не получено соответствующее заключение о ее качестве. А качество ее неудовлетворительное — это подтвердила экспертиза. Кроме того, чтобы заняться восстановлением дороги, сначала придется полностью ее демонтировать.

Напомним, что при строительстве подъездной дороги к ЛДС, чтобы сократить расходы, застройщик решил использовать речной песок с пляжа «Наутилус». Был арестован директор компании «Метро Мир» Александр Мысик, чья фирма и занималась строительством дороги. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Причиненный городу ущерб оценили в 359 миллионов рублей.

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