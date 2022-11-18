В Новосибирске арестовали директора «МЕТРО МиРа» Александра Мысика из-за строительства дороги из песка

Александр Мысик в Дзержинском районном суде. Фото: Мария НОВИКОВА

В Дзержинский районный суд Новосибирска под конвоем и в наручниках 18 ноября доставили руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Эта организация по поручению мэрии размещает заказы на проектирование и строительство объектов метро и других подземных сооружений, а также координирует работу исполнителей контрактов.

Специалиста по строительству метро, мостов и дорог обвиняют в превышении полномочий с многомиллионным ущербом.

По данным следствия, управленец брал речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до новой ледовой арены, что не отвечает требованиям безопасности. Из-за этого дорогу теперь не сдадут вовремя, а это ставит под угрозу открытие самого ЛДС и проведение спортивных мероприятий.

- Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету, в сумме не менее 359 миллионов рублей, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Преступление относится к категории тяжких. Максимальная санкция статьи предусматривает реальный срок - до 10 лет лишения свободы.

Поэтому на время следствия фигуранта решили поместить под стражу. Сегодня следователь по особо важным делам Первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России вышел в суд с ходатайством об аресте Мысика. По мнению Александра Стригуненко, фигурант может воспрепятствовать производству по делу, поэтому его необходимо поместить в СИЗО.

- В результате умышленных преступных действий по отступлению от проектов строительства и реконструкции автодорог транспортной доступности объекта, изменению вида и характеристик примененных строительных материалов при возведении насыпей автодорог, данные объекты не отвечают требованиям качества и безопасности дорожного движения. Устранение указанных нарушений возможно лишь посредством физического удаления непригодных строительных материалов из слоя дорог и возведения дорог с использованием песка, отвечающего требованиям проектной документации, - сообщили ранее в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.

Дома и на рабочем месте Мысика прошли обыски. Изъята необходимая документация. Вину он не признает. Но пояснить свою позицию журналистам задержанный по совету адвоката отказался. Интересы обвиняемого представляют сразу два опытных юриста - Павел Яровой и Марина Морковина.

В начале заседания Павел Яровой заявил, что ходатайство об избрании меры пресечения должен рассматривать не Дзержинский, а Ленинский суд Новосибирска - по месту задержания фигуранта.

Против удовлетворения требований защиты возражали представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и следователь. В итоге судья отказала в удовлетворении этого прошения.

- Не понимаю, что происходит. Он такого высокого класса специалист, можно сказать, единственный в России. Он не может допустить ни ошибок, ни просчетов, - заявила ожидавшая судьбоносного решения в коридоре суда супруга обвиняемого Ирина Мысик.

Сторона защиты просила поместить обвиняемого под домашний арест. Но суд удовлетворил ходатайство следователя. В СИЗО Александр Мысик пробудет как минимум до 15 января. Его адвокат Павел Яровой заявил, что решение это будет обжаловано.

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