В Новосибирске задержали директора МУП «Метро Мир» Александра Мысика. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 16 ноября, в Новосибирске провели обыски в муниципальном предприятии «Метро Мир». Руководителя компании Александра Мысика задержали. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Известно, что задержали Мысика в рамках уголовного дела о замене стройматериалов, используемых при строительстве капитальных сооружений для функционирования ледовой арены, а также автомобильных дорог.

Компания «Метро Мир» стала подрядчиком на строительство автомобильных дорог рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске. Как уточнил КП-Новосибирск источник, представители фирмы при выполнении работ решили снизить капитальные затраты за счет инженерных решений. Последние же негативно повлияли на безопасность дорожного движения. По имеющимся данным, дороги рядом с новой ледовой ареной сделали из некачественного грунта. Экспертизу готовые объекты не прошли. Она показала, что их нельзя ввести в эксплуатацию. Специалисты заключили, дороги не отвечают требованиям безопасности. Это может привести к невозможности ввода в эксплуатацию новой ледовой арены в Новосибирске.

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