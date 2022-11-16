«Деятельность арены невозможна?»: названа причина задержания директора МУП «Метро Мир» Александра Мысика в Новосибирске

Названа причина задержания директора МУП «Метро Мир» Александра Мысика в Новосибирске. Фото: правительство НСО.

В среду, 16 ноября, в офис компании «Метро Мир» в Новосибирске с обысками нагрянули следователи. Директора фирмы Александра Мысика задержали. По данным КП-Новосибирск, вменяют ему превышение должностных полномочий. Компания под его руководством строила дороги рядом с новым ЛДС в Новосибирске. Только вот сделали их так, что ввод арены в эксплуатацию теперь под вопросом. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

В 2019 году в Новосибирске начали строительство новой многофункциональной ледовой арены. В ней планировали провести молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Тогда заключили контракт и на строительство автомобильных дорог рядом с объектом. Так, подрядчиком на выполнение работ выбрали вышеупомянутую МУП «Метро и Мир». Перед исполнителем поставили задачу – построить автомобильную дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль новой ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. К работам приступили, однако делать их стали с нарушениями.

– Неустановленные должностные лица МУП «Метро и Мир» без получения положительного заключения экспертов решили снизить капитальные затраты на строительство дорог. Для этого они применили инженерные решения, которые негативно повлияли на безопасность дорожного движения, – пояснил КП-Новосибирск источник, – Они использовали ранее добытый предприятием донный грунт. Он в свою очередь не соответствовал требованиям проектной документации по своему составу. Кроме того, при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» вдоль ледовой арены до дамбы Октябрьского моста решили заменить материалы в составе подпорной стенки: поменяли щебень фракции на гравий фракции.

Геофизические исследования, которые провели на объекте, установили зоны разуплотненных грунтов. Это, по информации источника, показатель того, что при строительстве дорожной призмы материал недостаточно уплотнили.

– Также примененный грунт повлиял на устойчивость откосов насыпей и несущую способность подпорных стен, – добавил источник КП-Новосибирск. – Все это требует внесения изменений в проектные решения, которые были приняты ранее.

Экспертиза установила, работы по строительству дороги рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске принять нельзя. Результат не соответствует качеству и безопасности дорожного движения.

– Все это чревато невозможностью деятельности многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, проведению в ней спортивных, в том числе международных мероприятий. А это в свою очередь нарушает права и законные интересы граждан и общества, – уточнил источник.

По данным КП-Новосибирск, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.

В Восточном МСУТ СК России информацию об обысках и задержании не прокомментировали. Старший помощник ведомства по взаимодействию со СМИ Екатерина Петрушина сообщила, что не располагает информацией о случившемся.

На момент публикации телефон Александра Мысика оказался отключен. Вероятно, связано это с его допросом в СК.

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