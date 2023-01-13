Новосибирские ученые бьют пауков током для создания биоинсектицидов для защиты растений

Ученые создают средства защиты растений на основе паучьего яда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета и московского Института биоорганической химии РАН создают средства защиты растений на основе паучьего яда. Об этом сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заведующего лабораторией биологической защиты растений НГАУ Ивана Дубовского.

— Мы работаем с Институтом биоорганической химии, мы яд достаем (из паука — ИФ), они его разделяют на компоненты, потом эти компоненты используются для защиты растений. Это перспективное направление по созданию биоинсектицидов, — рассказал Дубовский.

Чтобы добыть яд из паука, его сначала усыпляют углекислым газом, а потом бьют током и собирают выделенный яд. Когда паук просыпается, снова начинает вырабатывать яд. Работают ученые с крупными хищными пауками-птицеедами. У лаборатории есть до 50 видов пауков и занимаются ученые самыми малоизученными.

Дубовский добавил, что в создании биоинсектицида на основе паучьего яда используются модифицированные бактерии. Их у ученых достаточно, а вот пауков не напасешься.

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