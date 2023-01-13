Умер кот Гидрант, спасенный пожарными из сгоревшего дома в Новосибирске. Фото: Виктор Боровских/ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Не стало кота Гидранта, которого в 2018 году пожарные спасли из горящего дома в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 2018 году новосибирские пожарные вытащили из сгоревшего дома маленького котенка. Он надышался угарным газом, поэтому еле-еле мог стоять на лапках, весь дрожал. Пожарные привезли его в часть, напоили водой, выходили малыша и оставили жить с собой.

Имя для кота выбрали символичное - Гидрант. Он стал талисманом пожарной части, охранял её от мышей и часто становился героем журналистских репортажей.

Известно, что пожарного с лапками не стало в декабре 2022 года.

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