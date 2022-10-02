Что произошло в Новосибирске в ночь на 2 октября 2022 года: последние новости

Кошка-сфинкс замерзла на глазах у прохожих. Фото: Телеграм-канал " Приют Дари Добро НСК".

Замерзающее животное заметила очевидица. По словам волонтеров, она не занесла ее в тепло, а просто звонила всем подряд, пытаясь найти службу по спасению животных. Зоозащитники приехали на помощь, когда было уже поздно. Несчастная девочка мяукнула и умерла.

Кафе «Добродомик» открылось в Новосибирске. В 2020 году его закрывали из-за пандемии коронавируса и ограничений. Сейчас же новосибирские пенсионеры снова могут приходить туда, получать бесплатные обеды, общаться друг с другом и приятно проводить время.

В Кировском районе Новосибирска сработала сирена. Люди, услышав ее, вышли на улицу. Тревога прозвучала несколько минут, после чего стихла. В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснила, что срабатывание было ложным.

Следователи возбудили уголовное дело после смерти младенца в новосибирском роддоме. В больнице провели проверки. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до трех лет.

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