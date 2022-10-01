В Новосибирске кошка-сфинкс замерзла на улице на глазах у прохожих. Фото: Телеграм-канал «Дари добро приют для животных».

В Новосибирске на улице насмерть замерзла кошка-сфинкс. В ветеринарную клинику привезли уже остывшее тельце. Волонтеры уверены, если бы не людское равнодушие, кошка была бы жива.

– Утром женщина позвонила и сказала о том, что на улице лежит кошка. Она была живая. Женщина эту кошку никуда не увезла. Сфинкс на улице лежала в ноль градусов! Это гипотермия однозначно. Однако женщина вместо того, чтобы экстренно оказать помощь животному, хотя бы отнести домой в тепло, предпочла названивать каким-то службам по спасению животных, которых у нас нет, – рассказали зоозащитники в Телеграм-канале «Дари добро приют для животных».

В итоге кошка пролежала на улице с ночи до 11 утра. Все это время она мучительно погибала на глазах у прохожих. Когда зоозащитники приехали, чтобы забрать ее, девочка мяукнула и сразу умерла.

Волонтеры напомнили новосибирцам, для того, чтобы спасти животное, нужно забрать его с улицы домой, а еще лучше, сразу отвезти в клинику.

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