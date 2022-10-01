В Новосибирске 1 октября открылось кафе «Добродомик». Фото: "Добродомик" // "Вконтакте".

В Новосибирске в субботу, 1 октября, открылось благотворительное кафе «Добродомик». Заведение заработало в городе второй раз. Во время пандемии ковида его закрывали из-за ограничений. Пенсионерам тогда адресно – работники «Добродомика» развозили продукты для них по домам.

– 1 октября в Новосибирске открыло двери кафе, где пожилые люди смогут бесплатно обедать, общаться и получать такое важное тепло, заботу и любовь, – написали в официальной группе «ДоброДомика» во «ВКонтакте».

На открытии пенсионеры от души повеселились. Пожилые люди радовались и зажигательно танцевали. В пляс пустилась даже бабушка на ходунках.

Все, кто готов оказать помощь благотворительному проекту, могут позвонить по номеру его руководителя Александры – 8-921-906-906-6.

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