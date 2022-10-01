В МЧС прокомментировали ночную сирену в Кировском районе Новосибирска

В Новосибирске ложно сработала сирена в Кировском районе. Фото: стоп-кадр.

В ночь на воскресенье, 2 октября, в Кировском районе Новосибирска сработала сирена. Некоторые жители домов на улице Зорге, услышав ее, вышли на улицу.

– Несколько минут она работала, затем стихла. Люди после этого, которые вышли из домов, вернулись в квартиры, – рассказал КП-Новосибирск автор видео.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, почему завыли сирены.

– Произошло ложное срабатывание, – сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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