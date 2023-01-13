Что произошло в Новосибирске в ночь на 13 января 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 13 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поломка произошла вечером 10 января на 97 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт». В автобусе, следовавшем из Новосибирска в Барнаул, ехали 20 пассажиров. Выяснилось, что у автобуса сломалось сцепление. На помощь прибыли сотрудники Сибирского управления автомобильных дорог.

Брошенных цирковых медведей и собак, найденных в клетках на окраине Новосибирска, выхаживают зоозащитники. Об этом рассказали во Всероссийском обществе охраны природы. Напомним, животных нашли в конце декабря прошлого года. Зоозащитники забили тревогу, увидев в тесных уличных клетках медведей с медвежатами, а также собак и кошек, которые содержались там без еды и воды.

Девять мостов построят и реконструируют в Новосибирской области до конца 2024 года. На работы потратят практически 700 миллионов рублей.

В Новосибирске на 3-й Кустарной улице загорелись сразу 3 частных дома. Жильцы успели выбежать на улицу. Площадь пожара составила 300 квадратов.

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