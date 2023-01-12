Под Новосибирском автобус с пассажирами сломался на трассе в лютый мороз

Рейсовый автобус с 20 пассажирами сломался на трассе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пассажирский автобус, следовавший из Новосибирска в Барнаул, сломался на трассе в Новосибирской области. Ситуацию осложнял лютый мороз. На помощь пришли сотрудники Сибирского управления автомобильных дорог (ФКУ «Сибуправтодор»).
Поломка произошла вечером 10 января на 97 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт». В автобусе ехали 20 пассажиров.
Выяснилось, что у транспортного средства сломалось сцепление.
− Дорожная организация обеспечила безопасность, выставив машину прикрытия на время ожидания средства буксировки. Затем сотрудники ДРСУ отбуксировали автобус в безопасное место, − рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора».
Пассажиров пересадили в другой автобус, и они продолжили движение.
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