В Ленинском районе Новосибирска загорелись 3 частных дома. Фото: предоставлено "АСТ-54".
В четверг, 12 января, на улице 3-я Кустарная загорелись сразу 3 частных дома. На месте работают пожарные.
– На момент прибытия 3 дома горели открытым огнем. По словам очевидцев, все люди вышли на улицу. Площадь пожара составила 300 квадратов, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС добавили, что пожар уже локализован.
По оперативным данным, пострадавших нет.
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