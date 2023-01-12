В Ленинском районе Новосибирска загорелись 3 частных дома. Фото: предоставлено "АСТ-54".

В четверг, 12 января, на улице 3-я Кустарная загорелись сразу 3 частных дома. На месте работают пожарные.

– На момент прибытия 3 дома горели открытым огнем. По словам очевидцев, все люди вышли на улицу. Площадь пожара составила 300 квадратов, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС добавили, что пожар уже локализован.

По оперативным данным, пострадавших нет.

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