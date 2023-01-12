Цирковых медведей, брошенных в клетках на окраине Новосибирска, выхаживают зоозащитники

Цирковых медведей и собак, найденных в клетках на окраине Новосибирска, выхаживают зоозащитники. Фото: Кадр из видео/ВООП
Брошенных цирковых медведей и собак, найденных в клетках на окраине Новосибирска, выхаживают зоозащитники. Об этом рассказали во Всероссийском обществе охраны природы.
— Новосибирское областное отделение Всероссийского общества охраны природы ежедневно обеспечивает медведей и собак питанием, — сообщили в организации.
Напомним, животных нашли в конце декабря прошлого года. Зоозащитники забили тревогу, увидев в тесных уличных клетках медведей с медвежатами, а также собак и кошек, которые содержались там без еды и воды. Прокуратура начала проверку по данному факту, а минприроды решило создать реабилитационный центр, где животные, вызволенные из беды, смогут содержаться до полного выздоровления.
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