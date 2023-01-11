В Новосибирске создадут реабилитационный центр для животных после скандала с брошенными в ангаре цирковыми медведями

После скандала с содержание цирковых медведей в Новосибирске планируют создать реабилитационный центр для дикий животных. Фото: кадр из видео

В Новосибирске планируют создать центр реабилитации диких животных после скандала с цирковыми медведями, которых нашли в ангаре на окраине города. Напомним, об ужасном содержании животных стало известно по анонимной наводке во Всероссийское общество охраны природы. Общественники тут же выехали на место. Они наш медведей с медвежатами, а также кошек и собак, которые сидели в тесных клетках без еды и воды. В ангаре, где их содержали было холодно, а единственной подстилкой животным служили опилки.

— Министерство принимает уже не превентивные, а необходимые меры — планирует создать реабилитационный центр для диких животных. Пока управления и службы проводят проверку, а владелец подтверждает право на содержание животных, сами же животные находятся в условиях, которые и стали причиной нарушений. Реабилитационный центр при министерстве позволит сразу размещать животных в нормативные условия и оказывать им помощь, — рассказал глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.

Министр подчеркнул, что центр не станет очередным зоопарком. Животные в нем будут содержаться временно, пока будут проходить лечение. Потом же им будут подыскивать подходящее место: выпускать в естественную среду обитания, передавать в зоопарк или же заповедник.

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