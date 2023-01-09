В ангаре на окраине Новосибирска нашли брошенных цирковых медведей

В ангаре в тесных и грязных клетках были медведи, кошки и собаки. Фото: кадр из видео

На окраине Новосибирска в одном из ангаров на улице Производственной общественники нашли цирковых животных, запертых в клетках. Среди них были медведи с медвежатами, собаки и кошки.

Сообщение о животных поступило в новосибирское отделение «Всероссийского общества охраны природы». Общественники тут же выехали на место и обнаружили животных, запертых в клетках, некоторые клетки были совсем крохотными и предназначались для транспортировки, но никак не для содержания в них. У животных не было ни еды, ни воды, а единственной подстилкой им служили опилки.

Общественники обратились в природоохранную прокуратуру. Фото: кадр из видео

— Жёсткое обращение с животными тут факт налицо, поэтому будем по этому поводу разбираться. Будем принимать какие-то меры, — сообщил глава новосибирского отделения ВООП Дмитрий Шахов.

По его словам, когда поступило сообщение о запертых животных, говорилось о большем их числе. Однако в самом ангаре было много пустующих клеток. Куда делись животные – неизвестно. Теперь в этом будет разбираться природоохранная прокуратура. Заявление общественники уже написали.

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