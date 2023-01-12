До конца 2024 года в Новосибирской области построят и реконструируют девять мостов

Девять мостов построят и реконструируют в Новосибирской области до конца 2024 года. Фото: ТУАД

Девять мостов построят и реконструируют в Новосибирской области до конца 2024 года. На работы потратят практически 700 миллионов рублей.

Работы на двух объектах – мостах через реки Ирмень и Шарап в Ордынском районе, начали в 2022 году. Сдать их в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Кроме того, капитальному ремонту подвергнут путепровод на 23 километре автодороги «Новосибирск − Ленинск-Кузнецкий» в Новосибирском районе. Ввод в эксплуатацию назначен на 2024 год.

В Венгеровском районе отремонтируют мост через реку Тартас. Речь идет об участке 115 километр дороги «Куйбышев − Венгерово − гр. Омской области (старый Московский тракт)». Движение по нему откроют в 2023 году.

В Болотнинском районе приведут в надлежащее состояние мост через реку Икса на 44 километре дороги «Болотное – Кругликово». Объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

− По областной госпрограмме в Купинском районе выполнят строительство моста через Протоку на 11 километре дороги «Н-1612» − Шаитик» с вводом в 2024 году, − рассказали в ТУАД.

В Карасукском районе отремонтируют путепровод на 387 километре дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Объект сдадут в 2023 году.

В Тогучинском районе будут реконструировать путепровод через ж/д пути на 36 километре Ленинск-Кузнецкой трассы. Ввод в эксплуатацию назначен на 2024 год. Реконструкции подлежат и некоторые другие мосты.

По ряду объектов подрядчиков уже определили.

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