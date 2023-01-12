Что произошло в Новосибирске в ночь на 12 января 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска. Фото: Мария НОВИКОВА

Прокуратура поставила точку в истории с новосибирским школьником, которого отругали за съеденную чужую порцию в столовой. Напомним, подросток из многодетной семьи на перемене взял чужую еду.

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о конфликте двух автомобилистов, который произошел весной 2021 года на площади Трубникова. На перекрестке с круговым движением автомобилисты не поделили дорогу. Оба водителя пустили в ход газовые баллончики, а затем один из них - 35-летний Константин Яковенко - вооружился саперной лопаткой.

В Новосибирске на стенах пятиэтажки на улице Римского-Корсакова появилась большая трещина. В проем проходит ладонь и задувает ветер. Всему виной предновогодний потоп в подвале. Пенсионеры уже собирают документы на расселение, но дом еще никто не признал аварийным. С 12 января над Новосибирском будет видно комету C/2022 E3 (ZTF), которую открыли меньше года назад. К Земле она прилетает раз в 50 тысяч лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер