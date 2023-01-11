Не поделили дорогу: новосибирца, который избил водителя саперной лопатой, отправили в тюрьму

Константин Яковенко свою вину не признал. Фото: Мария НОВИКОВА

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о конфликте двух автомобилистов, который произошел весной 2021 года на площади Трубникова.

На перекрестке с круговым движением автомобилисты не поделили дорогу. Один не уступил проезд другому, завязался словесная перепалка. Потом оба водителя пустили в ход газовые баллончики, а затем один из них - 35-летний Константин Яковенко - вооружился саперной лопаткой.

- Достал из багажника своего автомобиля лопату и принялся наносить удар острым ребром наконечника по ногам и рукам оппонента, упавшего на землю. После чего тот был доставлен в больницу. В результате действий Яковенко человеку причинены телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Марина Дашковская.

Поверженный водитель получил переломы нескольких пальцев левой руки и берцовой кости правой ноги.

На финальное заседание Константин Яковенко пришел с огромной сумкой. В прениях гособвинитель просила приговорить его к реальному сроку. К поездке в СИЗО Константин подготовился - взял с собой не только одежду, но даже консервы.

- Раньше надо было резонанс устраивать, а не сейчас, - бросил фразу обвиняемый сразу после того, как в зал разрешили войти журналистам. Представителей СМИ пустили только на оглашение итоговой части приговора.

- Суд приговорил признать Яковенко виновным в совершении преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст.111 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении Яковенко в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, - зачитала судья свое решение.

Пострадавший водитель также требовал, чтобы с его обидчика взыскали не только расходы на лечение, но и моральный вред – почти два миллиона рублей. Но суд эти исковые требования удовлетворил частично - после вступления приговора в законную силу Яковенко придется выплатить потерпевшему только 158 тысяч.

Осужденный свою вину не признал. На вопросы журналиста КП-Новосибирск он заявил, что второй участник потасовки нарушил правила дорожного движения, а ему пришлось обороняться:

- Я защищал свою жизнь, человек сказал, что застрелит меня.

- А оружие у него было?

- Не знаю, я не видел. Я закрылся.

- Сожалеете о том, что так произошло или, если бы такая ситуация повторилась, так же поступили?

- Конечно, нет. Лучше пропусти... – тяжело вздохнув резюмировал Константин Яковенко и остался ждать конвой.

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