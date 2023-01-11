Комету будет видно на небе до начала февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Над Новосибирском 12 января 2023 года пронесется редкая комета C/2022 E3 (ZTF). Открыли ее совсем недавно, 2 марта 2022 года. Увидеть эту комету — уникальная возможность в жизни, ведь последний раз она пролетала над Землей 50 тысяч лет назад, еще во времена первобытных людей.

— Комета в январе будет на ближайшем расстоянии от Солнца. Но ярче всего она станет в конце января-начале феврале. По оптимистическим оценкам, ее можно будет увидеть на ночном небе невооруженным глазом, в крайнем случае — через бинокль. Сейчас комета находится в созвездии Северной Короны, которое видно всегда, а дальше будет двигаться к созвездиям Дракона, Малой Медведицы и пройдет недалеко от Северного полюса, — рассказал КП-Новосибирск астроном Сергей Масликов.

Диаметр кометы C/2022 E3 (ZTF) около 1 километра, а сама она разноцветная: с зеленой головой и желтым хвостом.

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