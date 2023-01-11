«В эту трещину пролезет рука»: жители новосибирской пятиэтажки боятся, что их дом рухнет

Из-за трещины в стене у жильцов в квартирах отходят обои. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске жильцы пятиэтажки на улице Римского-Корсакова уже третий день живут на грани паники. На доме появилась большая трещина, в проем проходит ладонь и задувает ветер. Всему виной предновогодний потоп в подвале. Пенсионеры уже собирают документы на расселение, но дом еще никто не признал аварийным. Когда людям скажут, пора или нет с вещами на выход, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Пятиэтажная хрущевка ни разу не проходила капремонт Фото: Никита МАНЬКО

ТРЕЩИНЫ С ЛАДОНЬ, СКВОЗНЯКИ

Хрущевка на улице Римского-Корсакова,10 «порвалась» на праздничных выходных. Огромная трещина высотой в пять этажей отделила последний подъезд от остального дома. Пострадал не только внешний вид фасада – щели появились вдоль перекрытий между квартирами двух соседних подъездов.

– С 31 декабря по 3 января у нас был потоп в подвале. Но доступ туда был закрыт, а все коммунальщики отдыхали. Потом, когда вскрыли дверь, увидели «озеро». За эти четыре дня отдыха и образовалась наша трещина: по фасаду и в квартирах, соседних с 4 подъездом. Щель такая, что ладонь проходит, с улицы идет сквозняк, – рассказал КП-Новосибирск местный житель.

В квартирах жильцов появились пугающие трещины. Фото: Никита МАНЬКО

10 января в квартиры приехали специалисты МЧС и спасатели МАСС, представители управляющей компании. Они сделали замеры, сфотографировали разрушения. Корреспондент КП-Новосибирск также побывал на месте и убедился – в огромные трещины проходит ладонь, а проверять их глубину дальше уже не хочется.

- Сказали, что взяли на контроль нашу ситуацию и еще придут. Женщина с домуправления посоветовала документы готовить на переселение, на всякий случай, – сообщила супруга нашего собеседника.

НЕ ПОДЕЛИЛИ КЛЮЧИ ОТ ПОДВАЛА

Пятиэтажка была построена в 1961 году, с тех пор ее капитально не ремонтировали, латали крышу, фасад – все частями. Капремонт же запланирован только на 2028 год.

Экспертной оценки – почему появилась трещина – пока нет. Но жители уверены, всему виной длительный потоп в подвале, случившийся в зимнее время. Шов на доме, по которому пошла трещина, раньше уже обрабатывали коммунальщики. Видимо, дополнительная нагрузка в виде перепада температур – внутри горячая вода, снаружи морозец – дали такой итог.

Почему же управляющая компания не торопилась разобраться с потопом? В компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» дают такой ответ: не можем поделить ключи от подвала.

- Мы приняли этот дом на обслуживание в 2020 году, он перешел к нам из другой управляющей компании. Там проблема с температурным швом (по которому пошла трещина – прим. ред.) уже была. В результате дефекта на отопительном приборе в подвале текла горячая вода. Подвал сдан в аренду ООО «Обновленный телевизионный квартал-НСК», поэтому в подвал оперативно мы не можем попасть, ключей у нас нет. Мы каждый раз через центр муниципального имущества их получаем, они везут ключи с правого берега. Поэтому сразу определить дефект не смогли, – рассказала КП-Новосибирск директор «РСУ-3» Татьяна Масловская.

В некоторые трещины проходит рука Фото: Никита МАНЬКО

Мастер участка уверяет – сегодня в квартирах уже запенили щели и установили маяки, чтобы понимать, поползет ли пятиэтажка дальше. В ближайшие дни должны приехать проектировщики для технического заключения.

- Как только будет готово техническое заключение – «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» найдет организацию, которая будет выполнять работы. Сроки я не могу сказать, мы со своей стороны все сделали: течь устранили, убрали засор канализации, плюс запенили трещины по квартирам, – говорит директор «РСУ-3» Татьяна Масловская.

В следственном управлении СКР по Новосибирской области назначили проверку – по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но пока жильцов никто расселять не планирует, дом так быстро признать аварийным тоже не могут.

— 11 января на место выходит специализированная проектная организация. Будут даны рекомендации по дальнейшему проживанию в этом подъезде, — пояснили в мэрии.

Теперь главное успеть, дать оценку и решить, что делать с жильцами. Пока маяки не поехали в разные стороны.

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