В Новосибирске завуча, назвавшую ученика вором за съеденную порцию в столовой, не стали наказывать

Подросток после Нового года вернулся в школу. Фото: предоставлено мамой школьника.

Прокуратура поставила точку в истории с новосибирским школьником, которого отругали за съеденную чужую порцию в столовой. Напомним, подросток из многодетной семьи на перемене взял чужую еду. Мама восьмиклассника уверяет: ее сын решил, что эта порция никому уже не нужна, раз до конца перемены осталось 2 минуты. Но выяснилось, что это не так: питание было льготным и картошка с рыбой предназначались другой школьнице. Педагоги заявили, что отдали 88 рублей из своего кошелька, чтобы купить девочке еду, а мальчику устроили публичную выволочку. Завуч пришла на урок, назвала парнишку вором.

Мама подростка написала жалобу в прокуратуру, администрация школы устроила родительское собрание. Там, со слов женщины, ей высказали претензии.

- Говорят: «Зачем выносить сор из избы? Зачем писать жалобы?» Будто бы я в чем-то виновата, - недоумевает мама восьмиклассника.

Сейчас прокурорская проверка закончена.

- Мы получили представление от прокуратуры: в нем написано, что мы должны разобраться в ситуации и усилить надзор за организацией питания в столовой, чтобы избежать подобных ситуаций. Никаких предписаний об увольнении педагога или применении каких-либо других взысканий в отношении завуча не было. Мы тоже считаем, что этих мер достаточно, - объяснили КП-Новосибирск в школе. - До конца месяца мы должны будем дать ответ прокуратуре.

- Была версия, что восьмиклассник съел эту порцию из баловства, якобы его подстрекали другие ученики в столовой…

- Да, такая версия была, но она не подтвердилась. После беседы с учеником, просмотра записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что ученик был в столовой один. В ситуации мы разобрались, после каникул подросток вновь вернулся к учебе, как и другие школьники. Питание он, как и раньше, получает льготное, потому что из многодетной семьи.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НА 98,3 FM

«Зачем этого подростка делают героем?»

Эта история вызвала бурные обсуждения на Радио «Комсомольская правда», причем мнения слушателей оказались абсолютно противоположными.

Александр:

- В этой ситуации нужно с мамы начинать! Да, мы не слышали, в какой именно форме было сказано «вор», насколько сильно это могло обидеть ребенка. Но мама помолчала бы и занималась бы воспитанием ребенка. А она дает комментарии, что кого-то не уволили и какие педагоги. Вообще-то вор должен сидеть в тюрьме, а этого подростка зачем-то делают героем, потерпевшим. И учителей замучили!

Дмитрий:

- Завуч прилюдно унизила ребенка. Она - судья? Это все-таки ребенок, у него еще есть возможность исправиться. А завучу сколько лет? Ей тогда нужно по-офицерски уволиться. А в подобных ситуациях разбираться должен социальный педагог.

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