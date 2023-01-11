Что произошло в Новосибирске в ночь на 11 января 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 11 января. Фото: Фото: скриншот из видео.

В рабочем поселке Кольцово, что рядом с Новосибирском, собака породы маламут напала на восьмилетнего мальчика. Ребенку наложили несколько швов на лицо. Хозяйка собаки уже заявила, что готова помочь семье.

В Советском районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу об убийстве 16-летнего школьника в парке «У моря Обского». На скамье подсудимых - бывший охранник кемпинга. А судебное следствие ведет коллегия присяжных. По словам прокурора отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Марии Шеин, подросток стал жертвой охранника из-за интимных фотографий.

В Новосибирске 16-летнюю девушку высадили из рейсового автобуса Новосибирск - Карасук. Билет был куплен за два дня до отправления, но школьница немного опоздала на рейс. Задержка в 2 минуты оказалась критичной: место за это время успели перепродать.

В Новосибирске возбудили уголовное дело против матери двух малышей, погибших в пожаре в Первомайском районе. Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года: женщина оставила годовалую дочку и двухгодовалого сына с подругой. Но та в какой-то момент уехала по делам, бросив детей одних.

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