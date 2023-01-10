Зарезал школьника из-за интимных фото? Убийство подростка в парке «У моря Обского» расследуют присяжные

Адвокат охранника уверяет, оперативники взяли не того. Фото: Мария НОВИКОВА

В Советском районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу об убийстве 16-летнего школьника в парке «У моря Обского». На скамье подсудимых - бывший охранник кемпинга. А судебное следствие ведет коллегия присяжных – именно они должны сказать, виновен человек или нет.

Долгое время убийство, которое произошло летом 2018 года, оставалось нераскрытым. А ориентировки на подозреваемых публиковали СМИ. Преступление казалось совсем нелогичным. Во время каникул школьник из Новокузнецка вместе с семьей лучшего друга приехал на базу отдыха в Новосибирск, жили в палатках. Утром подросток пошел в туалет, а вернулся в домик, истекая кровью. Умер на глазах у друга и его родителей от обильной кровопотери – кто нанес ему четыре удара острым предметом в шею. Но кто? За что? Кто вообще мог повстречаться утром у деревянного туалета?

Дима отдыхал на берегу вместе с другом и его родителями. Фото: соцсети

В ходе разбирательства сотрудники следственного комитета допросили более 400 свидетелей, проанализировали результаты сотни экспертиз и в итоге выяснили, что могло стать мотивом кровавой расправы. А выйти на след предполагаемого преступника смогли только спустя три года. Под подозрение попал молодой охранник кемпинга. 21-летнего парня 18 сентября 2021 года взяли в Калининграде, оттуда этапировали в Новосибирск.

- Между ними произошла ссора из-за того, что накануне ночью подросток совместно со своим знакомым осуществлял фотосъемку охранника и его знакомой без их ведома, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин.

Снимки были интимного характера. Подростки запечатлели свидание охранника с девушкой. Она по делу теперь проходит свидетелем.

Предполагаемого убийцу задержали спустя три года после трагедии на турбазе. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

Впрочем, адвокат охранника уверяет, оперативники взяли не того:

- У нас есть неопровержимые доказательства того, что мой подзащитный в момент совершения преступления не мог находиться на месте совершения убийства, поэтому он никак не причастен к этому преступлению, - заявил Владимир Бузюргин, обращаясь к присяжным. Но все карты раскрывать не стал.

На старте процесса допросили родителей убитого парня. Отвечая на вопросы участников заседания, матери и отцу 16-летнего Дмитрия пришлось вспомнить худший день своей жизни.

- Мне позвонил супруг, сказал, что ему позвонили с телефона сына, следователь я так понимаю, и сказал о том, что наш ребенок убит, - рассказала потерявшая сына Елена Абрамова. - Я начала задавать вопросы, как это произошло... Он (следователь – прим. ред.) говорит, вам надо приехать просто и все. Сказал куда и трубку положил.

Не смотря на возражения адвоката, сегодня присяжным продемонстрировали фотографии с места преступления и протокол осмотра трупа. На следующем заседании, которое состоится через неделю, стороны планируют допросить семью, с которой тем роковым летом отдыхал подросток.

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