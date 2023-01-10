«Глаза не открываются, питается через трубочку»: в Новосибирской области маламут разодрал лицо восьмилетнему мальчику

От собаки ребенка отбили прохожие. Фото: скриншот из видео

В рабочем поселке Кольцово, что рядом с Новосибирском, собака породы маламут напала на восьмилетнего мальчика. Ребенку наложили несколько швов на лицо. Хозяйка собаки уже заявила, что готова помочь семье. Подробнее о ЧП - в материале КП-Новосибирск.

Все произошло 9 января в районе местного лицея «Технополис». Ребенок возвращался из школы, когда внезапно на него выскочила собака.

- Пес вцепился прямо в лицо племяннику. На мальчике была шапка-балаклава, она отчасти спасла от более серьезных травм. Как я понял, собака трепала его около 9 минут! Хорошо, что подоспели прохожие, - рассказал КП-Новосибирск Александр, дядя мальчика.

Момент ЧП попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что на дороге стоят два автомобиля. Ребенок выкарабкивается из сугробов, ему на помощь приходит женщина из остановившегося авто. У нее получается прикрыть ребенка от собаки, которая тут же подбегает и начинает кружить вокруг них.

- Если бы не прохожие, неизвестно, чем дело закончилось бы. Они отвезли племянника в Кольцовскую больницу, а уже оттуда позвонили родителям. Потом повезли в Новосибирск на операцию, - продолжает дядя школьника.

По словам мужчины, хирурги работали с лицом мальчика 2,5 часа. Сейчас ребенок проходит дополнительные обследования.

- У него вся голова в бинтах, на веках - швы, глаза пока не открываются. Собака прокусила ему левую щеку, ее тоже зашивали. Также швы наложили на бровь, на нос… В носу зашивали все, лоб - тоже... На шее синяки, есть следы укусов на плечах, предплечьях. Плюс ко всему травма спины. Питается сейчас через трубочку, - описал Александр. - Нам сказали, что это была только первая операция. Возможно, потребуется еще одна.

Как говорит дядя школьника, хозяйка маламута сама позвонила родителям мальчика. Правда, толком они поговорить не успели.

- Позвонила в расстроенных чувствах. Сказала, что готова помогать, - добавил мужчина. - Как маламут оказался на улице, нам неизвестно. Кто-то говорит, что сбежал, а кто-то утверждает, что был на самовыгуле.

Прокуратура начала проверку, сотрудники устанавливают все обстоятельства ЧП.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Корреспондент КП-Новосибирск связалась с хозяйкой маламута. Женщина кратко прокомментировала ситуацию:

- Это стечение обстоятельств. Мы с ребенком ушли из дома, а собака выбежала. Так и оказалась на улице. Вроде как мальчик, который пострадал, потянул к ней руки, и она бросилась на него. Пока больше ничего сказать не можем.

Редакция КП-Новосибирск ищет прохожих, спасших мальчика от маламута. Если вы знаете, кто это был, свяжитесь с нами по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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