«Собака вцепилась в лицо»: в Кольцово маламут набросился на 8-летнего мальчика

В наукограде Кольцово собака напала на 8-летенго мальчика. Фото: предоставлено родными мальчика

В наукограде Кольцово собака напала на 8-летенго мальчика. Инцидент случился в понедельник, 9 января: ребенок возвращался со школы, когда на него набросился огромный маламут.

— Племянник возвращался один со школы примерно в 11:50. Случилось все в районе Технополиса, за снежной насыпью. На него напал большой пес, вроде как маламут, — рассказал КП-Новосибирск дядя пострадавшего мальчика Александр. — Насколько я понял, это собака кого-то из местных жителей. Некоторое время назад было в сети объявление о том, что сбежал маламут. Собака вцепилась ребенку в лицо, есть укусы на шее, руках, плечах — хорошо еще, что была некая защита в виде верхней одежды, но травмы все равно серьезные. Племянника отвезли в больницу на операцию.

Родители мальчика написали заявление в полицию, правоохранители уже нашли хозяйку собаки. Сейчас к делу подключились следователи и прокуратура..

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