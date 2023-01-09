Видео нападения маламута на школьника под Новосибирском появилось в сети

В сети появилось видео нападение маламута на 8-летнего школьника. Фото: Кадр из видео
В сети появилось видео нападения маламута на 8-летнего школьника в поселке Кольцово под Новосибирском. Напомним, ЧП случилось 9 января: собака набросилась на ребенка, когда он возвращался с уроков.
— Глядя на видео с камер наблюдения, становится понятно, что из-за сугроба прохожим не было видно, что там происходит. Поэтому, до того как пса отогнали люди, он уже успел покусать моего племянника, — рассказал КП-Новосибирск дядя мальчика.
Ребенка отвезли в больницу и прооперировали. А в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи и прокуратура.
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