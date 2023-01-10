«Сказали, что билет перепродали»: в Новосибирске школьницу высадили из рейсового автобуса

Девушка осталась на автовокзале. Фото: предоставлено Мариной СМИРНОВОЙ

В Новосибирске 16-летнюю девушку высадили из рейсового автобуса Новосибирск - Карасук. Билет был куплен за два дня до отправления, но школьница немного опоздала на рейс. Задержка в 2 минуты оказалась критичной: место за это время успели перепродать. Законно ли это, разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

28 декабря школьница собралась ехать в гости к бабушке. Об электронном билете из Новосибирска в Карасук позаботились заранее.

- Билет купили за два дня - все-таки впереди длинные праздники. Я отпросилась с работы, чтобы отвезти дочку до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Пока ехала - попала в ДТП. Я позвонила дочке и сказала, чтобы она вызывала такси и ехала сама, я не успевала ее проводить, - рассказала КП-Новосибирск Марина Смирнова, мама школьницы.

Дальнейшие события женщина описывает со слов дочери. Старшеклассница опоздала на рейс, но задержалась всего на минуту или две - автобус еще стоял на платформе. Дочь Марины прошла на посадку, ее отметили. И только она села на свое место, ей заявили: «Покиньте автобус. Ваш билет был перекуплен другим человеком, так как вы опоздали».

- Дочка попыталась поспорить, но не получилось. Ее высадили, а другого человека посадили, - продолжает Марина.

Дочь позвонила маме, чтобы она помогла разобраться в ситуации. Марина приехала на автовокзал и стала разговаривать с кассирами.

- На автовокзале мне сказали, что у них якобы есть какая-то программа, которая автоматически продает билеты, если человек не является на посадку. Что это за программа? Ладно бы автобус уже уехал и человек действительно опоздал. Мы сделали возврат денег за билет, - говорит женщина.

Мама старшеклассницы написала жалобу. Фото: Марина СМИРНОВА

Школьница уехала к бабушке в деревню на другом автобусе. Марина написала жалобу в книге отзывов и предложений и планирует обращаться к уполномоченному по правам ребенка Новосибирской области Надежде Болтенко.

- Я еще раз ездила на автовокзал, спрашивала, будет ли какой-то ответ на мою жалобу и объяснение. Сказали, что директор должен позвонить, - добавляет мама девочки.

КП-Новосибирск отправила на автовокзал запрос, чтобы нам объяснили, неужели выгода от продажи билетов опоздавших пассажиров настолько велика, что перевозчики могут себе позволить так пренебрежительно относиться к клиентам.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Сергею Антохину, он объяснил, законно ли перепродавать чужой билет.

- В данном случае действуют два закона: «О пассажирских перевозках» и «О защите прав потребителя». Если пассажир приобрел билет до момента отправки, он является его собственником. Место уже оплачено, и перепродать билет никак не могут, - прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Антохин. - Можно вернуть деньги за билет и попробовать взыскать компенсацию морального вреда.

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