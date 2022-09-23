Что произошло в Новосибирске в ночь на 23 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 23 сентября. Фото: Фото: Прокуратура Ярославской области/Валерий ЗВОНАРЕВ

Новость о смерти режиссера и актера Сергея Пускепалиса облетела всю страну. Трагедия произошла в Ярославской области 20 сентября: артист ехал на пассажирском сиденье микроавтобуса «Форд Транзит». Новосибирский режиссер Петр Дикарев рассказал, как Пускепалис вел себя на съемочной площадке и каким был человеком.

Жительница Новосибирска Ольга вместе с мамой решила навестить могилу отца и чуть не погибла - на нее рухнула огромная гнилая береза. Женщина полгода провела в корсете, не могла даже нормально сидеть, у нее отнялась правая рука. Однако сотрудники ритуальной компании, обслуживающей кладбище, по-прежнему не признали исковых требований и даже не извинились перед пострадавшей.

Новосибирская школьница Мишель Войтик прошла в полуфинал шоу «Ты Супер!» на НТВ. История девочки растрогала всю страну: биологическая мама бросила годовалую дочку на соседей, в итоге ее забрала приемная семья.

В Новосибирске офицеры запаса уже начали получать повестки о призыве на службу в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией. Вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов привел в пример своего знакомого, которому пришла повестка.

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