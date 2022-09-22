«У него были стальные нервы»: новосибирский режиссер Петр Дикарев рассказал об актере Сергее Пускепалисе, погибшем в ДТП

Актер разбился на микроавтобусе 20 сентября. Фото: Прокуратура Ярославской области/Валерий ЗВОНАРЕВ

Новость о смерти режиссера и актера Сергея Пускепалиса облетела всю страну. Трагедия произошла в Ярославской области 20 сентября: артист ехал на пассажирском сиденье микроавтобуса «Форд Транзит». Что произошло дальше, рассказывают в полиции.

- При движении по автодороге М8 в Ростовском районе на 201-м километре автомобиль «Форд» столкнулся с грузовиком «Скания», ехавшим по встречной полосе. Потом иномарку откинуло на грузовик «Даф», - сообщается на сайте УМВД России по Ярославской области.

Сергей Пускепалис и водитель микроавтобуса скончались на месте ДТП.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Петром Дикаревым, который в 2017 году снимал артиста в фильме «Гайлер». Это картина о бизнесмене Дмитрии (его сыграл Захар Прилепин. - Ред.), который, узнав о смерти родителей от рук грабителей, возвращается на родину, в небольшой сибирский городок. От участкового, которого как раз таки и сыграл Сергей Пускепалис, он узнает подробности трагедии и начинает сам вершить правосудие.

- Первый раз мы с Сергеем встретились в гостинице «Горский сити». Он сидел за столом. Сергей был простым человеком. Он был такой же в жизни, каким я его видел на экране. С ним было легко и просто с первой секунды, - рассказал КП-Новосибирск Петр Дикарев, новосибирский режиссер. - Сцены с ним снимались на улице Дубравы в Октябрьском районе, в районе улиц Станиславского и Степной в частном секторе и в частном секторе на улице Порт-Артурской.

Сергей играл в фильме участкового. Фото: предоставлено Петром Дикаревым

По словам режиссера, Сергей Пускепалис был отважным человеком.

- У Сергея были стальные нервы. Когда мы снимали один эпизод, думали, как произвести выстрел из ружья. Оно было настоящее и заряжено дробью. Дом был перестраивающийся, и его хозяин был не против, что мы там будем стрелять. Мизансцена была выстроена так, что на столе были остатки застолья - бутылка водки, недоеденные консервы - и во время борьбы ружье должно было выстрелить в Сергея. Я предлагал отказаться от этой сцены и смонтировать, - вспоминает мужчина. - Сергей во время борьбы должен был перехватить ружье и давить на горло актера Телегина. Сережа сказал, что он готов снимать все без монтажа. Мы сняли все с первого дубля.

Петр отзывается о Сергее как о человеке с железными нервами. Фото: предоставлено Петром Дикаревым

О смерти актера Петр Дикарев узнал от своей жены.

- Для меня это внезапная и тяжелая утрата. Для меня по ощущениям он до сих пор живой человек, и это какой-то эпизод фильма, где он погиб, - говорит Петр. - Сергей всегда корректно и мягко делал подсказки на съемочной площадке, и они всегда принимались. Очень тактичный и деликатный. Он был настоящим мужчиной.

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