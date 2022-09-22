Новосибирская шестиклассница из приемной семьи прошла в полуфинал шоу «Ты Супер!»

Мишель в 8 лет попала в хор НОВАТа, а теперь прошла в полуфинал шоу «Ты Супер!». Фото: Предоставлено Ириной Войтик

Новосибирская школьница Мишель Войтик прошла в полуфинал шоу «Ты Супер!» на НТВ. История девочки растрогала всю страну: биологическая мама бросала годовалую дочку на соседей, в итоге ее забрала приемная семья. Как приемные родители вырастили талантливую малышку - в материале КП-Новосибирск.

Песни на 9 мая заметили музыкальные педагоги. Фото: Предоставлено Ириной Войтик

ПРИВЕЛИ В ДЕТДОМ И ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

- Мы с мужем прожили вместе 20 лет, но детей не было. После школы усыновителей нам предложили годовалую малышку - она сразу покорила мое сердце. В графе «Отец» стоял прочерк, мать была лишена родительских прав, так что родителей мы не видели. Опека проверила и одобрила все: жилищные условия, педагогический опыт, - рассказала КП-Новосибирск приемная мама Ирина Войтик. - Мы не сразу узнали, что у Мишель в детдоме осталась родная сестра: их разлучили еще в детстве. Отец с матерью в 3 года привели старшую дочь в детский дом, обещали вернуться, но больше не приходили. Когда мы узнали об этом, забрали обеих.

Девочка с детства ходила на спектакли и влюбилась в оперу. Фото: Предоставлено Ириной Войтик

Четырехлетнюю девочку назвали Николь, а годовалую - Мишель, в честь родных приемной мамы – отца Михаила и дедушки Николая. Семья преподавателей СИУ РАНХиГС постаралась дать девочкам то, чего те не видели в родной семье. С 3 лет Николь и Мишель умели читать и писать, занимались художественной гимнастикой, плавали в бассейне и учили английский и французский языки. С детства дети ходили на оперу и балет в НОВАТе.

- Многие дети часто предоставлены сами себе, в свободное время сидят за компьютерами и играют в мобильниках. Мы дочкам ничего не запрещали, но у них оставалось мало свободного времени: уроки, музыкальная школа, спорт. Однажды мы с Николь собрались на оперу, Мишель тоже попросилась. Я думала, что пятилетнему ребенку будет скучно, но решила попробовать. Дочка меня удивила: два с половиной часа просидела с открытым ртом и грезила только театром, - говорит Ирина Войтик.

В 11 лет Мишель узнала, что ее растили в приемной семье, но искусство помогло это пережить. Фото: Предоставлено Ириной Войтик

«БИОЛОГИЧЕСКУЮ МАТЬ ПОЛЮБИТЬ НЕ СМОГЛА БЫ»

Старшая Николь занималась в музыкальной школе на флейте, когда пятилетняя Мишель только пошла по ее стопам. Директор музея Дзержинского района предложила ребенку записать песню ветеранам к 9 Мая - видео «Три танкиста» похвалили педагоги и артисты театра оперы и балета. Во втором классе мама отвела восьмилетнюю Мишель в детский хор НОВАТа, и спустя год подготовки второклассница попала в хор. Юная артистка распелась так, что выступала уже в 15 операх и балетах. Однако самым тяжелым для детей оказалось не строгое жюри, а правда о том, что настоящие родители бросили девочек.

- Мы приемные родители и уже наслушались: кто-то считает нас героями, а кто-то не понимает, как это - растить чужого ребенка. На самом деле это труд: ты готовишь детей постепенно, рассказываешь сказки, истории. Николь уже с трех с половиной лет оказалась в детдоме, и помнила, как ее бросили – для ребенка это была психологическая травма. А вот Мишель случайно узнала все сама. Мы оставили документы на столе, и Мишель их прочитала. В 11 лет принять такое непросто - и пережить эту ситуацию помог проект «Ты Супер!», - продолжает приемная мама Ирина Войтик.

Девочка пела в 15 спектаклях НОВАТа и покорила жюри на шоу. Фото: Предоставлено Ириной Войтик

11-летняя Мишель попала в проект в числе 47 детей из детдомов и приемных семей. Девочка прошла отбор из десятков юных талантов, покорила жюри песней «Крылатые качели» и прошла в полуфинал. Рассказ юной певицы, который прозвучал в программе, раскрыл семейную тайну Войтик. Начались звонки родителям от знакомых семьи.

- Друзья нас всегда поддерживали, а коллеги уже все знали. Но на передаче Мишель увидела, что есть дети из детских домов, которым еще труднее, и справилась со своими переживаниями. Сказала: «Если бы увидела биологическую мать, то простила бы, но полюбить не смогла бы. Ведь это было предательство», - добавляет Ирина Войтик. - Но прошло 10 лет, и вряд ли женщина узнает в юной певице Мишель брошенную малышку. Биологических родителей мы не видели, остались только документы - девочки подрастут и сами разберутся. А пока Мишель мечтает стать оперной певицей, как Вероника Джиоева.

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