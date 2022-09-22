В Новосибирске первые офицеры запаса получили повестки о частичной мобилизации

В Новосибирске офицеры запаса уже начали получать повестки о призыве на службу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске офицеры запаса уже начали получать повестки о призыве на службу в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией. Об этом рассказал вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов.

— Мой бывший подчиненный, имеющий звание майора, рассказал, что получил повестку. Ему дали немного времени, чтобы уладить тут дела с бизнесом и завтра он должен будет прибыть в военкомат, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Ранее вице-спикер уже рассказывал КП-Новосибирск, что офицерский состав во время мобилизации начнут формировать в первую очередь.

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