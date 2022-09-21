Кого призовут на военную службу в Новосибирске во время частичной мобилизации в России в 2022 году: объяснили в областном Заксобрании

Андрей Панфёров объяснил, кого призовут на военную службу в Новосибирске во время частичной мобилизации в России в 2022 году. Фото: Заксобрание НСО

Вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров объяснил, кого призовут на военную службу в Новосибирске во время частичной мобилизации в России в 2022 году. По его словам, особенно важны будут люди, имеющие определенные военные специальности.

— Мобилизационные мероприятия, я полагаю, будут идти по такому сценарию: сначала будет сформировано мобилизационное ядро, состоящее из офицерского состава, потом из прибывающих людей будут формировать подразделения. Подразделения будут убывать на место службы, где призванные будут проходить одиночную подготовку, будет проходить боевое слаживание подразделений. И они будут находиться в готовности выполнять поставленные перед ними задачи, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов. — В первую очередь, конечно, внимание будет обращаться на возраст и состояние здоровья, а также на наличие необходимой боевой специальности. На мой взгляд, самый оптимальный возраст — это 25-35 лет.

Напомним, ранее Губернатор Травников заявил о готовности сформировать дополнительные батальоны в Новосибирской области для участия в спецоперации.

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Пока необходимости в этом нет (подробнее).

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