Губернатор Травников готов сформировать дополнительные батальоны в Новосибирской области для участия в спецоперации

Новосибирская область готова сформировать батальоны для участия в спецоперации. Фото: ЦВО.

Первые подразделения из Новосибирской области уже отправились на полигон по боевому слаживанию – отработке необходимых навыков. Как заметил губернатор региона Андрей Травников 21 сентября в прямом эфире на телеканале ОТС, некоторые из наших земляков уже пошли выполнять задачи на СВО.

– Я вижу, что продолжают идти желающие поступить на военную службу. Пока военкомат зачисляет в другие воинские части – министерству обороны росгвардии также нужны бойцы. Но если будет поставлена задача сформировать еще один или два батальона от Новосибирской области, мы, конечно, к выполнению этой задачи приступим. Я уверен, что желающие добровольцы в Новосибирской области не перевелись, – сообщил губернатор.

Также Андрей Травников отметил, что контракт длится 6 месяцев. При желании военнослужащий может его продлить.

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