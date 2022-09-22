«Полгода в корсете, отнялась рука»: рухнувшее дерево сломало женщине позвоночник на кладбище в Новосибирске

ЧП случилось в родительский день 11 мая. Фото: Предоставлено героями публикации

Жительница Новосибирска Ольга вместе с мамой решила навестить могилу отца и чуть не погибла - на нее рухнула огромная гнилая береза. О подробностях случившегося женщина рассказала КП-Новосибирск.

ПРИШЛА НА МОГИЛУ ОТЦА

ЧП произошло в родительский день полтора года назад: 45-летняя Ольга вместе с мамой приехала на кладбище - помянуть своего усопшего папу и привести могилу в порядок.

- Отец был для нас всем, мама тяжело переживала его смерть. Папа скончался в 1987 году из-за онкологии, мне было всего 13 лет. Все эти годы в родительские дни мы регулярно навещали его могилу. 11 мая было ветрено, но не слишком. Мы прибрали листья, почтили память усопшего. Мы собирались уходить, я пропустила маму вперед, и она успела выйти из оградки. Вдруг за спиной раздался сильный треск, - рассказала КП-Новосибирск потерпевшая Ольга.

Женщина пропустила вперед пожилую маму и приняла весь удар на себя. Фото: Предоставлено героями публикации Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В этот момент 30-метровая береза рухнула на женщину. Удар пришелся на спину, Ольгу придавило к земле - она не могла толком пошевелиться и едва не потеряла сознание. Вокруг собрались десятки очевидцев, люди бросились на помощь, кто-то вызвал скорую. Пришли работники кладбища с бензопилами - только так удалось освободить потерпевшую. На носилках врачи вынесли женщину с кладбища и отвезли в реанимацию.

- Мама была в шоке, дежурила у моей палаты. Удар пришелся на спину и на голову: компрессионный перелом двух позвонков, черепно-мозговая травма, сотрясение, повреждения костей правой руки, ушибы и синяки. Было сильное кровотечение, и кровь сформировалась в большую гематому, рассасывалась она месяц. Врачи зашивали голову, две недели я провела в ГКБ № 1, пришлось оставить работу в стоматологии и взять больничный на 200 дней, - объяснила КП-Новосибирск Ольга. - Врачи сказали: при такой силе удара я чудом осталась в живых.

Как говорит сибирячка, в полиции провели проверку по статье «Халатность» в отношении ритуальной организации, обслуживающей кладбище, но уголовное дело возбуждать не стали.

- Сказали, что нет состава преступления, - говорит Ольга.

Тогда женщина пошла в прокуратуру Октябрьского района: помощник прокурора Оксана Торопова взялась за это дело.

БЕРЕЗЕ БЫЛО 86 ЛЕТ

Упавшая 30-метровая береза росла на кладбище около 86 лет, толщина ствола в среднем достигла 60 сантиметров. Согласно материалам дела в феврале 2021 года ритуальная компания провела проверку и выявила 93 аварийных дерева. Но упала береза, которую гнилой не посчитали.

- Фирма уверяет, что дерево было абсолютно здорово, а упало из-за порыва ветра. Однако в тот день штормовое предупреждение никто не объявлял. Был тихий погожий день с порывами ветра, но на кладбище он почти не ощущался. Упавшее дерево сотрудники кладбища просто уничтожили, однако от него остался срез, который исследовали в лаборатории. В заключении биологов сказано, что стволовая часть была поражена гнилью за годы до падения. Если дерево имеет гниль, то даже в мае, при распустившейся листве, оно будет выглядеть болезненным, а листва - более тусклой. Это должны были заметить сотрудники организации, - сообщил КП-Новосибирск новосибирский юрист Владимир Поручаев, который ведет дело Ольги.

Женщине пришлось полгода носить корсет. Фото: Предоставлено героями публикации

В итоге сибирячка подала иск на компенсацию морального вреда: женщине провели операцию по реконструкции плечевого сустава в НИИТО, реабилитация продолжается уже полтора года. Так как рука почти не двигалась, женщине пришлось проводить реконструкцию титановыми пластинами и длительно восстанавливаться.

- Ольга полгода провела в корсете, не могла даже нормально сидеть, у нее отнялась правая рука. К тому же были постоянные боли и стресс из-за синяков на лице, - добавил юрист Владимир Поручаев.

Однако сотрудники ритуальной компании не признали исковых требований и даже не извинились перед женщиной.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в департамент инвестиций, потребительского рынка инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска - именно это ведомство курирует ритуальную компанию. Ответ мы обязательно опубликуем.

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