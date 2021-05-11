На кладбище в Новосибирске на женщину рухнула береза: на месте работают спасатели

На новосибирском кладбище женщину придавило упавшей березой. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 11 мая, в Новосибирске на Заельцовском кладбище произошло ЧП. Здесь женщину придавило упавшей березой. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Береза рухнула на 44-летнюю посетительницу Заельцовского кладбища. Женщина осталась лежать на земле под ветками дерева, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По информации очевидцев происшествия, женщина находится в сознании. По предварительным данным, она получила травму головы. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать инцидент позже. В настоящий момент в ведомстве уточняют информацию о происшествии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.