Врачи рассказали о состоянии женщины, которую придавило березой на новосибирском кладбище. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, в каком состоянии находится женщина, пострадавшая от падения березы на Заельцовском кладбище Новосибирска. Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем, 11 мая: на месте ЧП работали спасатели.

— В результате падения дерева женщина получила черепно-мозговую травму и рану волосистой части головы. Пострадавшую доставили в Городскую клиническую больницу. На момент госпитализации женщина была в сознании. В медучреждении горожанку обследуют, чтобы установить точный диагноз, — уточнила КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

Инцидент также прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области. По данным правоохранителей, они получили сигнал о происшествии из больницы, куда доставили пострадавшую.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, — сообщили КП-Новосибирск в полиции.

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