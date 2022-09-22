Что произошло в Новосибирске в ночь на 22 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 22 сентября. Фото: предоставлены героиней публикации.

Машину мамы ребенка-инвалида, припаркованную недалеко от больницы, эвакуировали в Новосибирске. Утром сибирячка припарковала свой автомобиль, а когда вернулась из больницы, не нашла его. Сын женщины страдает ДЦП и эпилепсией, его состояние за время поисков авто и решение вопросов с ГАИ чудом не ухудшилось.

Стало известно, во сколько Новосибирской области обойдется выступление Полины Гагариной на 85-летии региона. По информации на сайте госзакупок, размер гонорара певицы составит 7 миллионов рублей.

Жительница Новосибирска Александра Анашкина ищет брата и сестру, которых не видела 26 лет. Их в роддоме № 25 Калининского района оставила ее родная мама Елена Николаевна Анашкина, родившаяся 1 ноября 1977 года. Саша узнала о родных случайно - во время ссоры с соседкой - и решила их отыскать.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в случае необходимости регион под его ведомством сможет предоставить дополнительные батальоны добровольцев для участия в СВО в Донбассе и на Украине.

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