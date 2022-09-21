Стала известна стоимость выступления Полины Гагариной на 85-летии Новосибирской области

Раскрыт гонорар певицы Полины Гагариной за выступление на 85-летии НСО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, во сколько Новосибирской области обойдется выступление Полины Гагариной на 85-летии региона. Информация была опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, празднования будут проходить с 22 по 24 сентября в Новосибирске. В субботу вечером, 24-го числа, перед жителями и гостями региона выступит Полина Гагарина. Артистка споет на Михайловской набережной.

План закупки, в котором указана стоимость выступления певицы, опубликован 15 сентября. Заказчиком выступает ГАУК Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ».

По информации на сайте госзакупок, размер гонорара Полины Гагариной составит 7 миллионов рублей. Еще 1,9 миллиона потратят на то, чтобы обеспечить бытовой райдер исполнительницы хита «Драмы больше нет».

Ранее КП-Новосибирск писала, что исполняющий обязанности министра культуры НСО Юрий Зимняков отказался называть сумму, которая получит артистка за свое выступление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber