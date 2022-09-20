В Новосибирске не стали называть сумму, которую получит Полина Гагарина за выступление на 85-летии области

В Новосибирске не стали разглашать сумму гонорара Полины Гагариной за выступление на 85-летии области. Фото: Даниил ОПАРИН

Размер гонорара певицы Полины Гагариной, который она получит за выступление на 85-летии Новосибирской области, отказались разглашать. Этот вопрос был поднят на пресс-конференции во вторник, 20 сентября.

Напомним, в субботу, 24 сентября, перед новосибирцами выступят Полина Гагарина и Ханна. Они станут хедлайнерами концертной программы.

Как отметил исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков, выбирать артистов помогала молодежь. Он добавил, что исполнительница хита «Спектакль окончен» ранее уже посещала Новосибирск.

− Полина Гагарина у нас не раз была, участвовала в различных патриотических мероприятиях. Например, выступала на Дне России три года назад, − рассказал Юрий Зимняков.

А вот называть сумму, которую получат обе певицы, исполняющий обязанности министра культуры НСО не стал. По его словам, обычно хедлайнеры просят не разглашать свои гонорары при заключении контракта.

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