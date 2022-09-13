В Новосибирске 24 сентября выступят Полина Гагарина и Ханна. Фото: Даниил ОПАРИН

На 85-летии Новосибирской области выступят Полина Гагарина и Ханна. Празднования пройдут с 22 по 24 сентября в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В четверг, 22 сентября, студенты новосибирских ВУЗов смогут принять участие во флешмобе «Мы Новосибирь», попробовать свои силы в квизе и посетить творческий фестиваль.

23 сентября на Михайловской набережной с 12:00 до 22:00 будет действовать гастрономическая ярмарка. Также пройдут различные концертные программы с участием местных творческих коллективов.

В субботу, 24 сентября, новосибирцев ждет не менее насыщенная программа. Все желающие смогут поучаствовать в зарядке чемпионов и мастер-классах прикладного народного творчества.

С 19:00 на сцене появятся певицы Полина Гагарина и Ханна. Они станут хедлайнерами концертной программы. А еще перед собравшимися выступит кавер-группа из Новосибирска «REPLAY».

В конце мероприятия прогремит праздничный салют.

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