«Сын не ходит, не держит голову»: в Новосибирске рядом с больницей эвакуировали машину мамы ребенка-инвалида

В Новосибирске рядом с больницей эвакуировали машину для ребенка-инвалида. Фото: предоставлены героиней публикации

Машину мамы ребенка-инвалида, припаркованную недалеко от больницы, эвакуировали в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама мальчика Анастасия.

Инцидент произошел во вторник, 20 сентября. Утром сибирячка привезла сына в Городскую детскую клиническую больницу, расположенную по адресу Трудовая, 3. Поскольку парковка у медучреждения не предусмотрена, женщина начала искать, где оставить автомобиль.

− Мы 40 минут кружили около этой больницы. Единственное место было у ворот дома №4. Мы там встали, никому не мешали. У меня ребенок не ходит, не держит ни спину, ни голову. В машине установлено специальное кресло для него. Я взяла сына на руки и пошла в больницу, − пояснила Анастасия. − Когда мы с сыном были на приеме, сработал сигнал на брелоке. Я сначала подумала, что машину задели ворота. Когда мы вышли, я увидела следующую картину – стоял эвакуатор, на нем авто. Моей машины уже не было. В эвакуаторе сидели сотрудник ДПС и водитель спецмашины.

Растерянная сибирячка с ребенком на руках подошла к ним, чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, что машину забрали на штрафстоянку.

− Сотрудник ДПС ничего больше не объяснил. Не сказал, что мне сначала нужно ехать в ГАИ, а потом уже на штрафстоянку. Он просто назвал адрес, где забирать машину. Я ему говорю: «А вы видели, что машина для инвалида? Значок же есть». Сотрудник ДПС мне ответил, что это не его проблемы, и значок инвалида может каждый себе наклеить, − поделилась с КП-Новосибирск женщина.

От безысходности женщина села на асфальт и расплакалась. Вскоре к ней подошла незнакомая девушка и предложила безвозмездно помочь. Анастасия согласилась. Сначала они поехали в ГАИ за выпиской о штрафе и разрешением на получение авто со штрафстоянки. Потом отправились забирать авто. По словам Анастасии, с нее взяли 2700 рублей. Из них 700 рублей штраф и 2000 – штрафстоянка. Сибирячка добавила, что все могло закончиться хуже. И дело совсем не в деньгах.

− У моего сына не только ДЦП, но и эпилепсия. Я совсем не ожидала, что после больницы потрачу кучу времени на решение вопроса с автомобилем. Поэтому лекарства для ребенка у меня с собой не было. А у нас прием препаратов по часам идет. Слава Богу, мы успели и состояние сына не ухудшилось, − добавила Анастасия.

Сын Анастасии имеет инвалидность. Фото: предоставлено героиней публикации

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировал юрист Константин Зиновьев:

− Если автомобиль был оставлен в том месте, где остановка или парковка запрещена, то его эвакуировали правильно. Что касается значка инвалида и его нахождения в реестре, то это работает только тогда, когда речь идет о парковке для инвалидов, − объяснил эксперт.

Также КП-Новосибирск обратилась в городскую ГИБДД. Там сообщили, что уточнят информацию и дадут комментарий позже.

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