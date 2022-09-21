Жительница Новосибирска ищет брата и сестру, которых не видела 26 лет

Елена (слева) умерла, когда Александре было 16 лет. Фото: предоставлено Александрой Анашкиной

Жительница Новосибирска Александра Анашкина ищет брата и сестру, которых не видела 26 лет. Их в роддоме № 25 Калининского района оставила ее родная мама Елена Николаевна Анашкина, родившаяся 1 ноября 1977 года. Саша узнала о родных случайно - во время ссоры с соседкой - и решила их отыскать. Девушка обратилась за помощью в КП-Новосибирск.

«ДОЧА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Александре Анашкиной 26 лет. О своем детстве девушка рассказывает кратко: мама пила, а об отце она ничего не знает. Всю жизнь ее воспитывали бабушка и тетя, мамина младшая сестра. Из воспоминаний о самом родном, казалось бы, человеке осталась пара детских фотографий в альбоме.

- Когда я родилась, мама завязала с алкоголем. До 1,5 - 2 лет она меня воспитывала, даже на работу пыталась устроиться. А потом сорвалась. Бабушка не хотела, чтобы я видела маму пьяной, и забрала у нее ключи от квартиры. Сказала, чтобы та больше пьяная не приходила, но я все равно помню ее в этом состоянии, - поделилась с КП-Новосибирск Александра Анашкина. - Знаю еще, что меня сначала при рождении записали как Быкову, а потом мама заключила фиктивный брак и сменила фамилию и себе, и мне. И мы стали Анашкиными.

Елена любила дочку. Фото: предоставлено Александрой Анашкиной

О своей маме Саша говорит так:

- Мама меня безумно любила, мы никогда с ней не ругались, руку она на меня не поднимала. И бабушку никогда не обижала тоже. Пьяная или трезвая, всегда подходила ко мне, обнимала и говорила: «Доча, я тебя люблю». Она будто понимала, что неправильно себя ведет.

Елена умерла, когда Саше было 16 лет. По словам сибирячки, у женщины открылась язва, перешедшая в перитонит.

- Лена не занималась своим здоровьем, и вот к чему это привело, - грустно вздыхая, рассказывает КП-Новосибирск Лариса Быкова, бабушка Саши.

«ОТКАЗАЛАСЬ ОТ НИХ В РОДДОМЕ»

Спустя год после смерти Елены Саша случайно узнала новые подробности о своей семье.

- Мне тогда было 17 лет. Я уже не помню, из-за чего мы с соседкой ругались, но прекрасно помню момент, когда соседка в порыве злости выкрикнула: «Да твоя мать двоих детей в роддоме оставила». Меня как холодной водой облили. Я пошла к бабушке и спросила у нее, действительно ли это так. И она мне все рассказала, - вспоминает Саша. - Я заплакала, потому что не понимала, почему мне никто ничего не рассказывал. Я всегда мечтала о братике или сестренке.

Как говорит Лариса Павловна, она все равно рассказала бы Саше о брате и сестре, но позже. Оба ребенка появились на свет в роддоме № 25 в Калининском районе.

- Лена и Саша жили со мной всегда. Дочка не говорила мне о своих беременностях, а я замечала, что Лена в положении, когда живот был уже большой. Мальчика она родила, когда Саше было года 3 - 3,5. Получается, в 1998 или 1999 году. Помню, что это был конец января или февраль, - говорит Лариса Быкова. - Лена рассказывала, будто врачи ее уверяли, что он не жилец, поэтому она от него отказалась, но просила, чтобы ребенка назвали Ромой.

Девочка появилась на свет примерно в 2001 году в конце февраля - марте. По словам пенсионерки, у Елены начались схватки дома.

- Саше было 5 лет, и я ее закрыла на кухне. Дала краски, карандаши, чтобы она ничего не видела. Вызвала скорую, и они забрали дочку в роддом, а я полночи все отстирывала. От дочери она отказалась в отместку отцу ребенка, - продолжает женщина.

«ЧУВСТВУЮ ПЕРЕД НИМИ ВИНУ»

Саша посчитала, что сейчас ее брату 23 - 24 года, а сестре около 21 года. Она пыталась их найти сама, но ничего не получилось.

- Я приехала в роддом, когда мне было 17 лет. Естественно, меня отправили оттуда. Сказали, что я несовершеннолетняя. Бабушка рассказывала, что мама часто плакала из-за того, что оставила мою сестру в роддоме, - уточняет Александра. - Когда я их найду, наверное буду долго стоять и смотреть на них и расплачусь.

Сейчас девушка хочет пойти в органы опеки и попросить их помочь узнать, где воспитывались ее родные люди. И хочет обратиться в архив самого роддома - может быть, там смогут помочь.

- Я очень часто думала о том, чтобы начать их искать. Это же мои внуки. Чувствую перед ними вину, что не дала им свою любовь, настоящую и родную, - признается Лариса Павловна.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о судьбе детей Елены Николаевны Анашкиной, пожалуйста, свяжитесь с редакцией по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp) или позвоните на номер (383) 289-91-00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber