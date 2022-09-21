Что произошло в Новосибирске в ночь на 21 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 21 сентября. Фото:«Инцидент Новосибирск»/sesc.nsu.ru

В Советском районном суде снова начали рассматривать дело о страшном ДТП в Академгородке. Напомним, Дмитрий Кожемякин - бывший заместитель директора физматшколы НГУ - на Ауди Q7 при повороте на улицу Терешковой насмерть сбил 5-летнего мальчика. Известно, что ребенок ехал через дорогу на самокате. Мама ребенка шла в нескольких шагах от него, но не успела спасти сына.

В Новосибирске брат с сестрой и друзьями разработали игру Academ Dreams про параллельный мир местного наукограда. Главный герой - студент НГУ - расследует загадочные самоубийства студентов, раскрывает секреты университета, ищет клады в Обском море и духов в пруду с утками. В основе сюжета городские персонажи: сошедшие с ума ученые, похожий на Иисуса велосипедист, эксгибиционисты. В основе сюжет про снос коттеджа академика.

В новосибирском детском саду произошел конфликт из-за того, что пятилетнего ребенка с болезнью почек якобы не отпускали в туалет во время сон-часа. Следственный комитет начал проверку этого инцидента.

36-летняя Любовь и 39-летний Владимир Никитины в браке больше 10 лет. Она - ведущая праздников, он - на руководящей должности в «РЖД». Вместе они еще со школы, а начали встречаться с шуточной подачи друзей. Те в буквальном смысле подарили Володе любовь. Принесли ее на руках в качестве подарка на 17-летие.

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