«Заброшенное кладбище и бабушки-ученые»: новосибирцы создают игру-страшилку про Академгородок

Главный герой - студент, который вырос в наукограде. Фото: Предоставлено разработчиками

В Новосибирске брат с сестрой и друзьями разработали игру Academ Dreams про параллельный мир местного наукограда. Главный герой - студент НГУ - расследует загадочные самоубийства студентов, раскрывает секреты университета, ищет клады в Обском море и духов в пруду с утками. В основе сюжета городские персонажи: сошедшие с ума ученые, похожий на Иисуса велосипедист, эксгибиционисты. В основе сюжет про снос коттеджа академика. Разработчики рассказали, что деньги на игру собирали с помощью вечеринок, а на творчество их вдохновлял музей Академгородка.

В параллельном НГУ преподают волшебство и науку. Фото: Предоставлено разработчиками

С.О.Н. АКАДЕМИКА

Новосибирцы Млад и Полина Травковы разработали первую компьютерную игру про Академгородок. Энтузиасты полтора года писали сценарий и заново открывали для себя знакомые места. Затем разработчики собрали команду из 11 человек. Стартаперы - все давние знакомые. С одними играли во дворе, с другими - отдыхали в детском лагере, с третьими - учились в школе или оканчивали НГУ.

- Идея игры появилась во время ночных прогулок по Академу с сестрой, когда лесные тропинки превращаются в порталы и переносят тебя от института к институту. Прелесть детских воспоминаний о любимых компьютерных играх наложилась на мистику укромных улочек и туманного пляжа. Не зря верхняя зона Академгородка признана достопримечательностью. Я бывал в разных местах, в том числе в США, пожил в Питере, но нигде ничего подобного не видел, - рассказал КП-Новосибирск Млад Травков.

Игра похожа на мистический сон с реальными персонажами. Фото: Предоставлено разработчиками

С помощью экскурсий музея Академгородка брату и сестре удалось создать карту местных достопримечательностей. Сюжет игры разворачивается в наше время в параллельной реальности: Городком правит Сибирское отделение наук (С.О.Н.), НГУ похож на Хогвартс, где преподают науку и волшебство, а в Обском море живет древнее чудовище. Главный герой игры - студент по имени Дримс, чьи родители рано развелись. Мальчика воспитала бабушка-ученый.

Герой расследует загадочные самоубийства студентов. Фото: Предоставлено разработчиками

ПЕРСОНАЖИ С СОСЕДНЕЙ УЛИЦЫ

- По жанру это будет квест, сторителлинг. Примерно как в 1990-х годах мы играли в пластилиновый Neverhood или приключенческий квест Full Throttle. В основе представлены большая нарисованная карта Академгородка и подробные планы конкретных мест. Игра Academ Dreams не про вампиров, мутантов или инопланетян - на улицах рисованного Академа вы встретите персонажей, которых видите и в реальной жизни. Это «духи места», бывшие ученые, продающий карты загадочник или велосипедист с прической как у Иисуса. Если вы здесь живете, то наверняка узнаете прототипов. Здесь же происходят реальные события: строительство нового корпуса НГУ и снос коттеджа академика, вызвавший протесты, - говорит Млад Травков.

Минимальный бюджет на создание игры - около миллиона. Авторы идеи собирали средства, проводя вечеринки Aktrue и продавая на них билеты. Вскоре идея нашла настоящего спонсора - бывший программист из Академгородка, живущий за рубежом, решил помогать проекту. Все участники процесса надеются, что игра окажется стоящей.

- Мы делаем игру не только для местных. Хотелось бы, чтобы в Academ Dreams поиграли жители Москвы, Санкт-Петербурга, иностранцы, - мечтает о популярности игрушки Млад Травков.

Многие события реальны, например снос коттеджа академика. Фото: Предоставлено разработчиками

Демоверсия появится в течение года.

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